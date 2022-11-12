بحث توجيه استثمارات الأردنيين المغتربين إلى المملكة

الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي إحسان القطاونة، الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وأهمية توجيه استثمارات المغتربين الأردنيين إلى بلدهم.

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وبحسب بيان لغرفة صناعة الأردن اليوم السبت، اتفق الطرفان على دراسة إمكانية تشكيل لجنة لزيادة التنسيق والتبادل المعلومات فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بهدف الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية بنحو أفضل.



بدوره دعا المهندس الجغبير، إلى زيادة التواصل مع رجال الأعمال الأردنيين في الخارج لضمان مشاركتهم في صنع القرار ورسم السياسات الاقتصادية.



وقال إن اللقاء تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال عقد اللقاءات الثنائية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، مثمنا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الّذي قدمه رئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأردني في دبي.