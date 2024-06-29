بحث دفع التكامل والتعاون الاقتصادي مع فلسطين

الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصّار نصّار، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة الأردن، سبل دفع عجلة التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، انطلاقاً من العلاقة التاريخية الأخوية ووحدة المصير المشترك.

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وبحسب بيان صادر، اليوم السبت، اتفق الطرفان على ضرورة العمل الجاد والحقيقي لترسيخ مبدأ السوق الواحدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية والفلسطينية في كلا السوقين، من خلال توفير كل التسهيلات اللوجستية وتبسيط الإجراءات وإزالة المعيقات.

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