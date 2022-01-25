الثلاثاء 25-01-2022
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بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

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الثلاثاء، 25-01-2022 09:22 ص

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

صادرات ٢


الوكيل الإخباري - بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت مع  السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية والنهوض بها في مختلف القطاعات في منطقة العقبة. 

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واستعرض بخيت خلال اللقاء، الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة العقبة، وأهم الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن وصول المستثمرين الصينيين إلى العقبة هو دليل على قدرة العقبة على جذب الاستثمار الأجنبي وتطور البيئة الاستثمارية في المنطقة، خاصة إن الصين من أهم الشركاء التجاريين للأردن ولها العديد من الاستثمارات وفي مختلف المجالات في منطقة العقبة.


وأكد بخيت، في بيان صدر عن السلطة الثلاثاء، أن السلطة تسعى للوصول إلى مختلف المقاطعات الصينية للترويج للفرص الاستثمارية والمنتج الاقتصادي والاستثماري والتسهيلات التي يتمتع بها المستثمرون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى تتوافر حاليا في المنطقة الخاصة يمكن للجانب الصيني أن يستثمر فيها.


وأشار بخيت إلى تعزيز سبل التعاون السياحي من خلال التسويق لمنتج العقبة سياحيا واستقطاب السياحة الصينية إلى منطقة المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، والبترا) من خلال خطوط الطيران العارض ومنخفض التكاليف وإيجاد خط طيران جديد يربط بين العقبة والصين.


وشكر السفير الصيني سلطة العقبة على دعمها المتواصل ومتابعتها لشؤون المستثمرين الصينيين، معربا عن مدى سعادته  بهذا اللقاء والذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ومنطقة العقبة الاقتصادية، مشيدا بالبيئة الاستثمارية التي تعد من أكثر البيئات العربية أمنا وتشريعا.


 




 

 


 

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