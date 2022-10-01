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السبت، 01-10-2022 01:23 م

بدء تدفق الغاز لبولندا عبر خط أنابيب جديد في بحر البلطيق

ببببب


الوكيل الإخباري - بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمرك وبحر البلطيق صباح السبت، بحسب مشغل خط أنابيب الغاز البولندي غاز-سيستم.

ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا. وبدأت في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية.

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وقالت متحدثة باسم غاز-سيستم لوكالة رويترز إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا ، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

وتم تشغيل خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته السنوية عشرة مليارات متر مكعب، رسميا الثلاثاء، بعد يوم من اكتشاف تسربات في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا. ( سكاي نيوز

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