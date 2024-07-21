بدء تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات العراقية افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا لتغذية المنطقة الشمالية، وذلك في إطار سعي بغداد لتنويع مصادر الطاقة بهدف الحد من الانقطاع المزمن للتغذية بالتيار الكهربائي.

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وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، الأحد، في بيان أن الشبكة ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 ميغاواط من الكهرباء.



ووفقًا للبيان، فإن الكهرباء المستوردة عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 115 كيلومترًا، ستستخدم لتوفير الإمدادات لثلاث مناطق في شمال العراق.



ويستورد العراق حاليًا ما بين ثلث و40 بالمئة من الإمدادات من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، خاصة في أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد.



سكاي نيوز عربية





