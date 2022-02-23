بدء تطبيق قواعد جديدة للاستيراد في مصر.. واستثناء سلع

الوكيل الاخباري- قال اتحاد بنوك مصر، في بيان، إن قواعد جديدة تلزم المستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع بدأ تطبيقها لكن بعض السلع الغذائية الأساسية وواردات الشركات الأجنبية مستثناة.



وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي قرارا يلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من نظام مستندات التحصيل، في خطوة يقول مستوردون إنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.



وقال البيان إن واردات الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت والحليب المجفف ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة، مستثناة من قرار البنك المركزي.

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