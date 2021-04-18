بدء سريان قرار رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص في السعودية

الوكيل الإخباري- تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، تطبيق قرارها القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج ”نطاقات“ بشركات القطاع الخاص من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال (أكثر من ألف دولار).



ويصنف ”نطاقات“، الذي أطلقته الوزارة قبل سنوات، منشآت القطاع الخاص بحسب عدد الموظفين السعوديين لديها مقارنة بعدد موظفيها وعمالها الأجانب، وتحصل المنشآت التي توظف عدداً كبيراً من السعوديين على مزايا عديدة من الوزارة تقل مع انخفاض عدد أولئك الموظفين.



ووفق القرار الجديد، فإن البرنامج لن يحتسب العامل أو الموظف السعودي في المنشأة عند تصنيفها ما لم يبلغ راتبه الشهري أربعة آلاف ريال كحد أدنى بدلاً من راتب ثلاثة آلاف ريال الذي كان الحد الأدنى لاحتساب العامل.

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المصدر: إرم