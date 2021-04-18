الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

وزير الزراعة : استقرار أسعار الدواجن خلال يومين

تباين في آراء الأردنيين بشأن تخفيف القيود خلال رمضان

بريطانيا ترسل سفنا حربية للبحر الأسود دعما لأوكرانيا

بدء سريان قرار رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص في السعودية

وفيات الأحد 18/4/2021

الحكومة تبحث في الحظر الشامل والحظر الجزئي

مناقشة موضوع فاقدي السند الأسري والغارمات اليوم

قرار حاسم بشأن ملف الدواجن اليوم

الأحد، 18-04-2021 09:19 ص

بدء سريان قرار رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص في السعودية

913


الوكيل الإخباري- تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، تطبيق قرارها القاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج ”نطاقات“ بشركات القطاع الخاص من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال (أكثر من ألف دولار).

ويصنف ”نطاقات“، الذي أطلقته الوزارة قبل سنوات، منشآت القطاع الخاص بحسب عدد الموظفين السعوديين لديها مقارنة بعدد موظفيها وعمالها الأجانب، وتحصل المنشآت التي توظف عدداً كبيراً من السعوديين على مزايا عديدة من الوزارة تقل مع انخفاض عدد أولئك الموظفين.

ووفق القرار الجديد، فإن البرنامج لن يحتسب العامل أو الموظف السعودي في المنشأة عند تصنيفها ما لم يبلغ راتبه الشهري أربعة آلاف ريال كحد أدنى بدلاً من راتب ثلاثة آلاف ريال الذي كان الحد الأدنى لاحتساب العامل.

اضافة اعلان
 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
607bd913423604185e39207e

بيتكوين تهبط بنسبة 7.7%

اقتصاد

صحيفة أمريكية تكشف عن معجزة اقتصادية للصين

الب

أسعار الذهب السبت 17/4/2021

ذهب-مغرب

تراجع أسعار الذهب عالميا

60789da14c59b768387e6157

ارتفاع جديد لسعر البنزين في سوريا

1618494346888

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
ksa

السعودية تقصر العمل في 'المولات ' على مواطنيها

60683d8542360438eb06f583

السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة

main_image5ff432c273839

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نفط سعودية

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالهجوم على منشآت نفطية سعودية

unnamed (1)

ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي

الذهب-7

تراجع أسعار الذهب عالمياً