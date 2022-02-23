بدء ضخ الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان خلال أسابيع قليلة

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أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن استئناف العمل مع لبنان لتصدير الغاز الطبيعي سيتم من خلال خط الغاز العربي مرورا بالأردن .وأشار الملا إلى أن البنك الدولي سيتولى تمويل عمليات التوريد لضمان الاستمرارية، كما أن هناك توافقا سياسيا كبيرا للإسراع بالتنفيذ ومواجهة التحديات، لدعم لبنان وتوريد الغاز لهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.وبيّن أن هناك بعض العقبات، منوهاً إلى أن العمل يجرى حاليا مع لبنان لعودة تصدير الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي مرة أخرى.وحول الجوانب السياسية والتعاقدية لتوريد الغاز للبنان، أكد أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات واتفاقات على شروط التعاقدات بين كافة الأطراف المشاركة وتم التوافق على شروط متوازنة لكافة الأطراف.