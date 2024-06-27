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بدء موسم العطلات يرفع الطلب على الدينار الأردني بسوق قطر

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الخميس، 27-06-2024 10:22 ص

بدء موسم العطلات يرفع الطلب على الدينار الأردني بسوق قطر

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 الوكيل الاخباري - بدأت أسواق الصرافة وتبديل العملات في قطر، تشهد طلبا ملحوظا على الدينار الأردني، وذلك مع انطلاق موسم الإجازات السنوية و العطلات الصيفية، حيث تحرص أعداد كبيرة من أفراد الجالية الأردنية على قضاء إجازاتهم الصيفية في ربوع الوطن، وقيام أعداد أخرى من المواطنين القطريين بالسفر إلى الأردن للسياحة.

ويحرص العديد من الأردنيين العاملين في قطر، والمواطنين القطريين الراغبين بقضاء إجازاتهم الصيفية في الأردن، على شراء كميات كافية من الدينار الأردني قبل سفرهم للأردن.

وقدر مسؤولون وعاملون في شركات صرافة وبنوك قطرية، نسبة ارتفاع الطلب على الدينار الأردني خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 20 بالمئة مقارنة مع معدلات الطلب الاعتيادية خلال فترات السنة الأخرى.

وأشاروا اليوم الخميس، إلى أن الدينار الأردني يعد من أكثر العملات العربية قوة وطلبا في شركات الصرافة وأقسام تبديل العملات في البنوك القطرية، بالنظر إلى حجم العمالة الأردنية المتواجدة في قطر، وبسبب توجه كثير من العائلات القطرية للسياحة في الأردن خلال العطلات، ومناسبات الأعياد والإجازات السنوية والقصيرة.

ويتراوح سعر صرف الدينار الأردني مقابل الريال القطري في الأسواق القطرية حاليا، ما بين 5.14 ريال للبيع، و5.2 ريال للبيع لكل دينار.

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