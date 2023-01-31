الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 31-01-2023 09:32 ص

برميل النفط بسعر أقل من 85 دولار وترقب لقرار الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 85 دولاراً للبرميل، بنسبة 2 % اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها، مع تأثير احتمال رفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة.

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ويتوقع المستثمرون أن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم بعد غدٍ الأربعاء، وأن يليه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي برفعها 50 نقطة.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار 1.76 دولار أو 2.03 % إلى 84.90 دولارا للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي 1.78 دولار إلى 77.90 دولارا للبرميل، بانخفاض 2.23 % وهو أكبر انخفاض له في ما يقرب من 4 أسابيع. وكالات


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