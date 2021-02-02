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الثلاثاء، 02-02-2021 01:58 م

برميل برنت يتجاوز 57 دولارا للبرميل

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل، لخام برنت في بورصة لندن ICE بنسبة 1.19٪ .

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ووفقا لبيانات التداول عند الساعة 05:51 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البرميل في هذه العقود، 57.02 دولار.

وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت، حدود 57 دولارا للبرميل في 13 يناير من هذا العام.


ومع حلول الساعة 05:55 بتوقيت موسكو، تم تداول خام برنت عند 57.06 دولار للبرميل (+ 1.26٪).


في المقابل، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل للنفط الخام من نوع WTI إلى 54.13 دولار للبرميل (+ 1.32٪).

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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