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الإثنين، 21-11-2022 03:29 م

برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، أن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

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وعقب استقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، قال ميقاتي إن المجلس التنفيذي للبرنامج في روما، وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لصالح لبنان، للسنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50 % لكل منهما.


وبحسب ميقاتي فإن برنامج الأغذية العالمي كان يقوم بصرف مساعدات بنسبة 70 % للسوريين و30 % للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا. ( سكاي نيوز )

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