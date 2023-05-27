السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول يوم الاحد

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ المتوسطة

الارصاد : أمطار رعدية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - صورة

الدفاعات الروسية تعترض صاروخي كروز "ستورم شادو" و19 صاروخا طراز "هيمارس"

المناطق الأكثر تأثراً بالعواصف الرملية في المملكة- أسماء

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أردوغان يوجه رسالة هامة قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

 
السبت، 27-05-2023 04:30 م

برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف تقديم المساعدات الغذائية في الخرطوم

241285


الوكيل الإخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، على تويتر، السبت، أنه استأنف تقديم مساعدات غذائية للأشخاص الذين نجوا من القتال الدائر في العاصمة السودانية، الخرطوم.

اضافة اعلان


وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن "السلامة والأمن وإمكانية الوصول أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من زيادة دعمنا إلى 500 ألف شخص عالقين في الخرطوم".


وتعرضت الخرطوم للدمار بسبب الصراع بين الجيش وقوات الرد السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.


وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علّق عملياته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من عمال البرنامج في البلاد.


وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في تغريدة، الاثنين الماضي: "في الوقت الذي تدفع فيه الأزمة في السودان الملايين إلى الجوع، يرفع برنامج الأغذية العالمي على الفور التعليق المؤقت الذي تم وضعه بعد الوفيات المأساوية لأعضاء فريقنا". سي ان ان 

إقرأ ايضا
2190506-1314784975

أعضاء سابقون في بنك إنجلترا: معدلات الفائدة متجهة إلى 6 %

4202310102218709841270

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

6471efa44ab04

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

imgid556975

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

main_image6471db47acafa

من أي دول تستدين أميركا؟

5202324101840267498147

الجغبير: الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول العربية

أخبار متعلقة
252

السودان: صناعة الذهب انهارت تماماً بسبب الصراع

image

النزاع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي لعدة صناعات عالمية