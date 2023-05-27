برنامج الأغذية العالمي يعلن استئناف تقديم المساعدات الغذائية في الخرطوم

الوكيل الإخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، على تويتر، السبت، أنه استأنف تقديم مساعدات غذائية للأشخاص الذين نجوا من القتال الدائر في العاصمة السودانية، الخرطوم.

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وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن "السلامة والأمن وإمكانية الوصول أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من زيادة دعمنا إلى 500 ألف شخص عالقين في الخرطوم".



وتعرضت الخرطوم للدمار بسبب الصراع بين الجيش وقوات الرد السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.



وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علّق عملياته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من عمال البرنامج في البلاد.



وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في تغريدة، الاثنين الماضي: "في الوقت الذي تدفع فيه الأزمة في السودان الملايين إلى الجوع، يرفع برنامج الأغذية العالمي على الفور التعليق المؤقت الذي تم وضعه بعد الوفيات المأساوية لأعضاء فريقنا". سي ان ان