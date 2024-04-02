برنت يتخطى 89 دولاراً مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات

الوكيل الاخباري - تجاوزت أسعار خام برنت مستوى 89 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر، إذ واجهت إمدادات النفط تهديدات جديدة مع تجدد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.



صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.44 دولار أو 1.9 % إلى 89.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو بنحو 2% إلى 85.26 دولار للبرميل.

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وقصفت أوكرانيا إحدى أكبر مصافي التكرير الروسية، الثلاثاء، في هجوم بطائرات مسيرة على بعد 1300 كيلومتر من خطوط الجبهة في أوكرانيا والذي قالت روسيا في البداية إنها صدته.

