الإثنين 03-04-2023
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برنت يُحلق ويصل إلى 86.4 دولار للبرميل

 
الإثنين، 03-04-2023 08:03 ص

برنت يُحلق ويصل إلى 86.4 دولار للبرميل

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الوكيل الإخباري - قفزت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 6% بعد إعلان تخفيضات مفاجئة للإنتاج من أوبك+.

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وارتفع سعر برميل النفط أكثر من 6 دولارات إلى 86.44 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 6 دولارات إلى 81.69 دولار للبرميل.

وكانت السعودية والكويت وعُمان والعراق والإمارات والجزائر، قد أعلنو تخفيض إنتاجهم للنفطي طوعا اعتبارا من أيار وحتى نهاية عام 2023.

وأعلنت روسيا هذه الخطوة بعد دقائق من إعلان دول عربية بأنها ستخفض الإنتاج أيضا حتى نهاية العام الحالي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارات النفط للدول العربية، أن خفض الإنتاج إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

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