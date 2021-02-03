برنت يرتفع 200% منذ أبريل 2020



إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI



الوكيل الاخباري –

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سجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 200% منذ أبريل الماضي متعافياً من مستويات تاريخية بلغ فيها سعر البرميل 19 دولار ليرتفع بعدها وصولاً للمستويات الحالية بالقرب من 58 دولار للبرميل و هو يعتبر أعلى سعر يسجله الخام في أكثر من عام.هذا التعافي جاء بدعم من إلتزام اوبك وحلفائها بخطط خفض الإنتاج وكذلك قيام السعودية والتي تعتبر المتحكم الرئيسي في أسعار النفط العالمية بخفض تطوعي إضافي بلغ مليون برميل يومياً ولمدة شهرين خلال فبراير الحالي و آذار القادمكما ساهم التفاؤل بتعافي إقتصادي عالمي مدعوماً ببدء توزيع اللقاحات على نطاق واسع و التزام الحكومات بتسريع عملية التوزيع، فيما أظهر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي نمواً خلال عام 2020 مما أضاف المزيد من الدعم لأسعار النفط.وحالياً ولحظة تقديم هذا التقرير تسجل أسعار خام برنت المستويات السعرية 58 دولار للبرميل وهو ما يشكل إرتفاعاً بنسبة 12% منذ بداية العام الحالي، ويتوقع أن تستمر الحركة إيجابية طالما حافظت الأسعار على مستويات الدعم السابقة عند 54 دولار للبرميل.