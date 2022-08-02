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الثلاثاء، 02-08-2022 02:49 م

بريتش بتروليوم تحقق أعلى ربح منذ 14 عاما

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الوكيل الإخباري- أعلنت عملاقة النفط والغاز البريطانية "بريتش بتروليوم" ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ 14 عاما.

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وقالت الشركة في بيان نقلته وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركة حققت قفزة كبيرة تزيد على 5ر8 مليار دولار كانت متوقعة للأشهر الثلاثة حتى 30 حزيران الماضي، مقارنة بـ 8ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وأضافت الشركة، إن توزيعات أرباح المساهمين ارتفعت بنسبة 10 بالمئة وتم تكثيف خطة إعادة شراء الأسهم بمبلغ 5ر3 مليار دولار أخرى مستحقة قبل نهاية أيلول المقبل.


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