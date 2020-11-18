بريطانيا.. التضخم يرتفع 0.7% بسبب زيادة أسعار الملابس

الوكيل الاخباري- ارتفع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع قليلا في تشرين الأول الماضي، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" في معظم أنحاء البلاد.



وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني، ان أسعار المستهلكين زادت 0.7% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5% في أيلول.

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وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز" تشير لزيادة التضخم 0.6%.



وعلى العكس من العام الماضي ارتفعت أسعار الغذاء في تشرين الأول وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا والفاكهة.

المصدر: الاقتصاد



