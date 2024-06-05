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بريطانيا: بدء تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

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الأربعاء، 05-06-2024 02:45 م

بريطانيا: بدء تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

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الوكيل الإخباري- بدأت بريطانيا اليوم الأربعاء تداول أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفاً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

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وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة جنباً إلى جنب مع تلك التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.


وظهرت صورة الملك تشارلز على الأوراق النقدية من فئات خمسة و10 و20 و50 جنيهاً إسترلينياً دون أي تعديلات أخرى على التصميمات الحالية.


وقال بنك إنجلترا المركزي: "هذا النهج يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير".


وأشارت الصحيفة إلى أنه كُشف عن تصميم الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2022، بعد وقت قصير من بدء تداول العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز.

بترا

 




 

 


 

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