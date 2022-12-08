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الخميس، 08-12-2022 01:50 م

بريطانيا: بدء تداول عملات معدنية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

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الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الخميس تداول أول عملات معدنية تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مكاتب البريد بأنحاء المملكة المتحدة.

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وقالت وسائل الإعلام البريطانية اليوم، إن صورة الملك ستظهر لأول مرة على الجانب الخلفي للعملة المعدنية فئة 50 بنسا، وسيتم تداول نحو 9.6 مليون قطعة نقدية من هذه الفئة بما يتماشى مع الطلب.


ونقلت عن مديرة خدمات الجمع بدار سك العملة الملكية البريطانية، ريبيكا مورجان قولها "إن هذا اليوم يمثل عهدا جديدا لسك العملات في المملكة المتحدة، مع ظهور صورة الملك تشارلز الثالث على العملة المعدنية فئة 50 بنسا".


وأضافت أن دار سك العملة الملكية تولت صنع العملات المعدنية التي تحمل صورة ملك بريطانيا لأكثر من 1100 عام، ونحن فخورون بمواصلة هذا التقليد في عهد الملك تشارلز الثالث.


بترا

 

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