الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 03-03-2021 04:17 م

بريطانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 4% خلال 2021

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في عام 2021 سيصل إلى 4 في المئة، وإلى 7.3 في المئة في عام 2022.

وقال الوزير البريطاني، خلال عرض مشروع ميزانية البلاد أمام البرلمان إن الوزارة توقعت في وقت سابق من هذا العام، نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بنسبة 5.5 في المئة وبنسبة 6.6 في المئة في عام 2022.

وفقاً للتوقعات المحدثة، سينمو الاقتصاد بنسبة 1.7 في المئة في عام 2023، و1.6 في المئة في عام 2024، و1.7 في المئة في عام 2025.

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يشار إلى أن  نائب وزير المال البريطاني، ستيفن باركلي، كان قد صرح في سبتمبر/أيلول 2020، بأن تعافي الاقتصاد البريطاني من أزمة فيروس كورونا هش، على الرغم من بوادر انتعاش النشاط في الأشهر الأخيرة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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