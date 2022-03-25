السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

الجمعة، 25-03-2022 04:33 م

بريطانيا: تراجع مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع

1397476-1036619653


الوكيل الإخباري - تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع على الرغم من رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

اضافة اعلان


وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الجمعة، إن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر وعبر الانترنت تراجع بنسبة 3ر0 بالمئة في شباط، بعد أن ارتفع بنسبة 9ر1 بالمئة في كانون الثاني الماضي.


وأضاف المكتب الحكومي، أن الانفاق في متاجر السلع الغذائية قد انخفض مع خروج البريطانيين للمطاعم والحانات، فيما انخفضت مبيعات السلع المنزلية.


كما تراجعت نسبة المبيعات التي تتم عبر الانترنت إلى أدنى معدلاتها منذ آذار 2020.

 

بترا

إقرأ ايضا
1200px-Business_Centre_of_Moscow_2

موسكو: العقوبات على روسيا قد تدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون: الأردن حاضنة متقدمة للابتكار المالي والتكنولوجي

1280x960

بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

160308

ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

160308

مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

623ee99d4c59b7484640bc92

مجلة: العقوبات على بلد بحجم روسيا مؤلمة للعالم أجمع

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-24 at 4.39.50 PM

وزارة التخطيط: الحكومة مستمرة في نهج الإصلاحات الشاملة

Tourists_photographing_Al-Khazneh,_Petra,_Jordan

زيادة أعداد السيّاح والزائرين إلى المملكة منذ بداية آذار الحالي

image

تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B+ وإشادة بالإجراءات الحكومية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية

622c333b1bf20

الشريدة: المساعدات الأمريكية جاءت ترجمة لجهود الملك

4XMWd6HX90ZhOJfvmGnWelw0BDjq0rtiEcppbl5w

قرض جديد للأردن من البنك الدولي لدعم صندوق تطوير الصناعات - تفاصيل

3 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية