بريطانيا: تراجع مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع

الوكيل الإخباري - تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع على الرغم من رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الجمعة، إن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر وعبر الانترنت تراجع بنسبة 3ر0 بالمئة في شباط، بعد أن ارتفع بنسبة 9ر1 بالمئة في كانون الثاني الماضي.



وأضاف المكتب الحكومي، أن الانفاق في متاجر السلع الغذائية قد انخفض مع خروج البريطانيين للمطاعم والحانات، فيما انخفضت مبيعات السلع المنزلية.



كما تراجعت نسبة المبيعات التي تتم عبر الانترنت إلى أدنى معدلاتها منذ آذار 2020.

بترا