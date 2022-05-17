بريطانيا: تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974

الوكيل الاخباري - تراجع معدل البطالة في بريطانيا في الربع الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 47 عاما.

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ووفقاً للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، فإن معدل البطالة انخفض إلى 3.7 بالمئة في الربع الأول من هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 1974.



وقال المكتب الحكومي أنه لأول مرة أصبح عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا أقل من عدد الوظائف الشاغرة.



كما ارتفع عدد الموظفين البريطانيين في جداول الرواتب، حيث زاد العدد بواقع 121 ألف موظف خلال شهري آذار ونيسان الماضيين ليصل إلى 5.29 مليون شخص.

بترا