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السبت، 26-11-2022 03:07 م

بريطانيا تشن حربا على شركات الملاذات الضريبية

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الضرائب البريطانية خططا ستنشر بمقتضاها تقديراتها لمقدار التهرب الضريبي من قبل المقيمين في المملكة المتحدة، الذين يحتفظون بأموالهم في الخارج.اضافة اعلان


يأتي هذا القرار بعد معلومات أولية كشفت أن المقيمين في المملكة المتحدة لديهم 850 مليار جنيه استرليني في حسابات مالية في الخارج منها 570 مليار جنيه استرليني في ملاذات ضريبية آمنة.

تلك التطورات أعادت الحديث عن قضية الملاذات الآمنة إلى واجهة الأحداث في المملكة المتحدة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا والانكماش الاقتصادي الذي تعانيه حاليا.

حيث بدأت المعارضة البريطانية حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على التحرك فورا للقضاء على الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتخبئ أرباحها في الملاذات الضريبية في الخارج، في خطوة يمكن أن تضيف 7 مليارات جنيه استرليني سنويا إلى الخزانة البريطانية. ( الاقتصادية )

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