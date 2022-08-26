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الجمعة، 26-08-2022 02:03 م

بريطانيا: شراء المنازل تحتاج أكثر من 12 ألف استرليني إضافية لمواكبة الأسعار

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة تسويقية أجرتها شركة "زوبلا" للتسويق العقاري في بريطانيا، أن الراغبين في شراء المنازل للمرة الأولى في بريطانيا يحتاجون إلى زيادة في المبالغ المتوفرة لديهم، من أجل مواكبة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الرهن العقاري.

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وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الجمعة، فإن الباحثين عن منزل جديد يحتاجون مبلغا إضافيا بقيمة 12 ألف و250 جنيه استرليني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وأشارت شركة زوبلا إلى أن أسعار العقارات سوف تستمر في الارتفاع في الوقت الحالي، بعد أن وصلت نسبة الزيادة السنوية في تموز الماضي إلى 8.3 بالمئة.

 

بترا

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