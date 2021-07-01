بريطانيا: صفقة الخدمات المالية مع الاتحاد الأوروبي لم تحصل

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إن محاولة بريطانيا للتوصل إلى صفقة خدمات مالية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "لم تحصل".



وأشار سوناك، إلى أن القطاع لم يكن مشمولا في اتفاقية التجارة الحرة عندما انتهت الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة البريطانية إلى ترتيب "التكافؤ" مع الكتلة، إلا أن "ذلك لم يحدث".

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وأضاف، "الآن، نحن نتحرك إلى الأمام ونواصل التعاون في مسائل التمويل العالمي.. لدينا الآن الحرية في القيام بالأشياء بشكل مختلف وأفضل، ونعتزم استخدامها بشكل كامل".



وقال سوناك، إن بريطانيا بحاجة إلى خطة للصناعة تزيد من ميزتنا التنافسية، وتعمل لصالح مواطنينا ومجتمعنا"، مبينا أن قطاع الخدمات المالية يساهم بمبلغ 76 مليار جنيه إسترليني كضرائب سنوية ويوظف 2.3 مليون شخص.

المصدر: روسيا اليوم