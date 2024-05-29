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الأربعاء، 29-05-2024 07:53 ص

بريق الذهب يخفت عالميا اليوم

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الوكيل الاخباري - تكبدت أسعار الذهب خسائر، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

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تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2356.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو.


لكن العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2357.80 دولار.


وزاد الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية خلال عدة أسابيع.


 




 

 


 

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