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الأربعاء، 12-06-2024 07:12 ص

بريق الذهب يخفت عالميا اليوم

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وأحدث بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

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بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2311.80 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2328.80 دولار.


ارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفع أيضًا عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.


 




 

 


 

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