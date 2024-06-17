الإثنين 17-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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بريق الذهب يخفت عالميا

الإثنين، 17-06-2024 11:01 ص

بريق الذهب يخفت عالميا

ذهب٥


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.اضافة اعلان


بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأونصة، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2335.30 دولار للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

 




 

 


 

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