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الأربعاء، 25-01-2023 04:17 م

بسبب إضراب العاملين.. مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المشغلة لمطار برلين إلغاء كافة الرحلات الجوية، الأربعاء، بسبب إضراب نظمه العاملون بالمطار للمطالبة بزيادة أجورهم.

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وبسبب الإضراب، توقفت رحلات مقررة تمثلت في نحو 300 عملية إقلاع وهبوط للطائرات بالمطار، مما يؤثر على نحو 35 ألف راكب، بحسب بيان الشركة المشغلة لمطار "بي إي آر".


ودعا اتحاد "فيردي" للقيام بالإضراب بسبب عدم الرضا عن المقترحات المقدمة في ثلاث جولات من مفاوضات جماعية مع إدارة المطار، وذلك قبل أيام من عطلة الشتاء التي تستغرق أسبوعًا في عاصمة ألمانيا.

ويشارك في الإضراب كل من العاملين في الخدمات الأرضية، وأمن الطيران، وشركة المطار.

ويطالب اتحاد "فيردي" بزيادة رواتب موظفي الخدمات الأرضية بقيمة 500 يورو (543 دولارًا) شهريًا على مدى 12 شهرًا، بجانب مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. ( سكاي نيوز

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