الأحد 28-02-2021
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الأحد، 28-02-2021 02:02 م

بسبب كورونا.. تباطؤ الخدمات والصناعة في الصين

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الوكيل الاخباري - نمت أنشطة المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في فبراير شباط مقارنة مع الشهر السابق، لتأتي دون توقعات السوق بعد تعطيلات وجيزة بسبب ظروف جائحة كورونا المسببة لمرض كوفيد-19 في وقت سابق من العام.

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وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، الأحد، تراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع الصناعي إلى 50.6 من 51.3 في يناير، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كما أظهرت البيانات تباطؤ نمو قطاع الخدمات الصيني في فبراير، مع هبوط مؤشر مديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 51.4 من 52.4 في يناير. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش من شهر إلى شهر.


ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، فإن طلبا قويا ينعش قطاع الخدمات الصيني الذي يشمل العديد من الشركات الصغيرة والخاصة.


ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.6 من 52.8 في يناير.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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