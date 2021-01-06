بشكل مفاجئ.. بورصة نيويورك تتراجع عن شطب 3 شركات اتصالات صينية

الوكيل الاخباري - أعلنت بورصة نيويورك أنّها لم تعد تنوي شطب ثلاث شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته، في تراجعٍ صادمٍ لإعلان صدر الأسبوع الماضي فقط.



وقالت البورصة، في بيان، إنّها اتّخذت القرار "في ضوء مزيد من المشاورات مع الجهات الرقابية المعنية".



كانت البورصة أعلنت، يوم الخميس، أنها بصدد إلغاء إدراج "تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم" و"تشاينا يونيكوم" بعد تحركات للحكومة الأميركية لمنع الاستثمار في 35 شركة تُعتبر مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني.



وبعد إعلان، اليوم، ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في هونغ كونغ إذ صعد سهم "تشاينا يونيكوم" 6.7 في المئة في حين جنى كل من سهمي "تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم" خمسة في المئة.



وقالت "تشاينا يونيكوم" و"تشاينا تليكوم"، في بيانين، إنّهما على علمٍ بهذا بالتطور وستنشران معلومات وفقاً للوائح التنظيمية، وأضافتا أنه ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.



وكانت وزارة الخارجية الصينية قد وصفت عمليات إلغاء الإدراج المزمعة للشركات الثلاث بأنها "غير حكيمة" ونددت بما وصفته بالقواعد "العشوائية والتعسفية والغامضة".

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المصدر : النهار



