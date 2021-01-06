الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

تدهور مركبة في عبدون صباح اليوم

وفيات الأربعاء 6/1/2021

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

الأربعاء .. الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية

الأربعاء، 06-01-2021 01:09 م

بشكل مفاجئ.. بورصة نيويورك تتراجع عن شطب 3 شركات اتصالات صينية

NYSE-sunset-56a9a77d3df78cf772a940d1


الوكيل الاخباري - أعلنت بورصة نيويورك أنّها لم تعد تنوي شطب ثلاث شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته، في تراجعٍ صادمٍ لإعلان صدر الأسبوع الماضي فقط.

وقالت البورصة، في بيان، إنّها اتّخذت القرار "في ضوء مزيد من المشاورات مع الجهات الرقابية المعنية".

كانت البورصة أعلنت، يوم الخميس، أنها بصدد إلغاء إدراج "تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم" و"تشاينا يونيكوم" بعد تحركات للحكومة الأميركية لمنع الاستثمار في 35 شركة تُعتبر مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني.

وبعد إعلان، اليوم، ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في هونغ كونغ إذ صعد سهم "تشاينا يونيكوم" 6.7 في المئة في حين جنى كل من سهمي "تشاينا موبايل" و"تشاينا تليكوم" خمسة في المئة.

وقالت "تشاينا يونيكوم" و"تشاينا تليكوم"، في بيانين، إنّهما على علمٍ بهذا بالتطور وستنشران معلومات وفقاً للوائح التنظيمية، وأضافتا أنه ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد وصفت عمليات إلغاء الإدراج المزمعة للشركات الثلاث بأنها "غير حكيمة" ونددت بما وصفته بالقواعد "العشوائية والتعسفية والغامضة".

اضافة اعلان
 

 

 

المصدر : النهار


 




 

 


 

إقرأ ايضا
181916-goldandbitcoin

هل تكون عملة بيتكوين بديلا للذهب في المستقبل القريب !

741299699

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 20.7 مليون دينار

yq-usdollar-29032020

الدولار يهوي مع تدبر المستثمرين مكاسب الديموقراطيين في جورجيا

beirut-lebanaon-port-explosion-GettyImages-1227988374-1

إصلاح قطاع الموانئ في لبنان لإعادة بناء مرفأ بيروت على نحو أفضل

Bahrain-Manama-Skyline

البحرين.. انكماش الاقتصاد 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020

Oil-Orange-Pumps

خام برنت فوق 54 دولارا للمرة الأولى منذ 26 فبراير

أخبار متعلقة
5848_gold_price_pic-1-1200x675-1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

donald-trump-3

ترامب يوقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 ديسمبر ويجنب البلاد إغلاقا تاما

US-Capitol-place-meeting-Congress-Washington-DC

740 مليار دولار ميزانية الدفاع الأمريكية

us_capitol_building_at_night_washington_dc

مجلس النواب الأمريكي يصادق على الميزانية الدفاعية بـ740 مليار دولار