بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ خلال، تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت ثم استقرت في التعاملات المبكرة، وبعد هبوط قوي شهدته الأسعار يوم الجمعة متأثرةً ببيانات البطالة وأسعار المنتجين المفاجئة التي صدرت يوم الخميس.

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إذ حولت البيانات السابق ذكرها المشهد بالأسواق، لتعكس الأصول المختلفة اتجاهاتها بعد لحظات من صدورها. حيث عززت هذه البيانات التوقعات بمزيد من التشدد في سياسة الفيدرالي النقدية الفترة القادمة.

سجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعًا خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ 1846 دولار للأوقية، وبنسبة 0.15%.



وصعدت أيضًا العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم عند مستويات قرب الـ 1855 دولار للأوقية، وبنسبة 3%.



وتراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أن الاتجاه انعكس الآن ليهبط الدولار ويرتفع الذهب.