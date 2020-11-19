الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

موعد تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوسط الطبي يفجع بوفاة الدكتور زياد الزعبي

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد

لجنة الأوبئة للوكيل : هذه العوامل تساعد على اتخاذ قرارات جديدة

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

الصحة تكشف سبب تأخر صدور نتيجة فحص كورونا

الحواتمه في منصبه ولا صحة لتوليه وزارة الداخلية

الأرصاد تنشر تفاصيل تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي و تُحذر




الخميس، 19-11-2020 02:59 م

بعدما ضرب كورونا الاقتصاد العالمي.. عاصمة عربية الأرخص معيشة

theimportanceofethicaltravel


الوكيل الاخباري - رغم أزمة كورونا، حافظت هونغ كونغ على مرتبتها كأغنى مدينة في العالم، وجاء ذلك بحسب تقرير تكلفة المعيشة العالمية 2020، الذي أعده محللو وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).

اضافة اعلان

وشمل التقرير 133 مدينة، وأخذ في الحسبان أسعار 138 سلعة وخدمة مختلفة، من الطعام والملابس إلى تكلفة استئجار المساكن وتعليم الأطفال في المدارس الخاصة.

ويتم أخذ نيويورك كمعيار، حيث يتم احتساب تكلفة المعيشة في هذه المدينة على أنها 100 نقطة، ويتم تخصيص نقاط أكثر أو أقل لبقية المدن.

 


وفقا للتقرير فقد جاءت العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأخيرة (133)، أي أنها تعد أرخص مدينة للمعيشة في العالم، وحصلت العاصمة على 22 نقطة.

فيما جاءت طشقند عاصمة أوزبكستان في المرتبة 132، إذ حصلت على 29 نقطة، أما لوساكا في زامبيا فاحتلت المرتبة الثالثة كأرخص مدينة في العالم، وجاءت في المرتبة 131 ضمن الترتيب.

كذلك احتلت عاصمة فنزويلا كاراكاس المرتبة الثالثة كأرخص مدينة في العالم، حيث حصلت مثل زامبيا على 30 نقطة.


فيما يتعلق بأغلى المدن معيشة في العالم، جاءت هونغ كونغ وباريس وزيورخ في المرتبة الأولى، تليها في المرتبة الثانية سنغافورة، التي حصلت 102 نقطة.

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الليرة التركية

الليرة التركية تصعد بعد القرار المركزي برفع الفائدة

112020413292985301662

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 3.7 مليون دينار

مصر

مصر : فوز 11 شركة للتنقيب عن الذهب

2018_8_23_13_56_49_142

بوتين يتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية غير النفطية

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

تخصيص 7.5 مليون دولار لدعم شركات تضررت من كورونا

191282

تراجع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
5fa153da4c59b71dea525394

النفط يواصل الصعود في ظل الانتخابات الأمريكية

وزير

روسيا : الاقتصاد العالمي يواجه انتعاشا صعبا

unnamed (2)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.3 مليون دينار

main_image5fa136b3a6d58

تراجع حوالات المغتربين إلى الأردن 12%

دولار

مصر.. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

نفط

ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية