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الأحد، 02-04-2023 01:15 م

بعد إغلاق 3 أعوام .. إعادة افتتاح الممر التجاري بين باكستان والصين

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الوكيل الإخباري - تم افتتاح "ممر خونجراب" وهو طريق تجاري رئيس بين باكستان والصين، بعد إغلاقه لمدة نحو ثلاثة أعوام، في أعقاب جائحة كوفيد-19.اضافة اعلان


وكان الممر، الذي يربط بين إقليم جيلجيت - بالتستان الباكستاني  منطقة "شينجيانج" الصينية، التي تتمتع بالحكم الذاتي، قد تم إغلاقه، في 2020، بعد تفشي كوفيد-19.

وذكرت مصادر رسمية أن السلطات الصينية شاركت خطابا، مع مسؤولين باكستانيين، فيما يتعلق بإعادة افتتاح الممر للتجارة.

وصدرت تعليمات لسلطات الميناء في الجانب الصيني من ممر "خونجراب" باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بكوفيد-19، قبل بدء وصول بضائع من باكستان.

وبالمثل، صدرت تعليمات أيضا لسلطات الحدود الباكستانية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، فيما يتعلق بكوفيد-19، لضمان احتواء المرض. (الاقتصادية )

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