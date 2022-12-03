السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 09:39 ص

بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم السبت، 297 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 260 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب عالميا أغلقت أمس الجمعة، عند 1800 دولار للأونصة، وهذا السعر يعتبر مرتفعا مقارنة مع سعر الذهب ليوم الخميس الماضي بواقع 40 قرشا.

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وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا محليا.

 

وأوضحت النقابة أن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى البيانات الأمريكية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي وكانت مخيبة للآمال حول الوظائف وثقة المستهلكين مما أدى لأن يكون الذهب قويا أمام الدولار.

 

وكانت ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، 40 قرشا، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.7 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 35.2 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

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