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الجمعة، 03-09-2021 12:23 م

بعد ارتفاع قوي.. أسعار النفط تتباين

النفط


الوكيل الإخباري - تباين أداء أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع قوي يوم أمس بفعل ضعف الدولار وانخفاض المخزونات الأمريكية، وتتجه الأسعار صوب تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 73.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0619: بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 69.95 دولار للبرميل.


وقفزت العقود الآجلة لخامي النفط القياسيين اثنين بالمئة أمس الخميس، لتضع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي على مسار الارتفاع 1.8 بالمئة في الأسبوع، بينما يتجه "برنت" صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.6 بالمئة.


وتأتي زيادة الأسعار هذا الأسبوع في ظل انخفاض الدولار الأمريكي، مما يقلص تكلفة النفط لحائزي بقية العملات، ومع تداعيات الإعصار "أيدا".


وما زال إنتاج نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط متوقفا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، إذ تبطئ أضرار الإعصار التي لحقت بمناطق هبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر ومستودعات الوقود عودة الأطقم إلى المنصات البحرية، وفقا لما قالته مصادر لوكالة "رويترز".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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