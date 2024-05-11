السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تحرك في الكونغرس لعزل بايدن بتهمة شراء الأصوات

بعد الارتفاع الكبير .. هكذا بلغ سعر الليرة الانجليزي في الاردن

المياه تعد الموازنة المائية للمحافظات خلال الصيف الحالي

ليبيا تقدم "إعلان تدخل" في القضية التي تنظر فيها العدل الدولية المتعلقة بغزة

تجارة الأردن تبحث آلية زيادة الاستثمارات الإماراتية بالمملكة

صادرات صناعة عمان تستعيد النمو وترتفع 2 % بالثلث الأول

البيت الأبيض: لا مؤشرات لدينا تؤكد نيّة إسرائيل اجتياح رفح

حملة لإزالة الإعتداءات والمخالفات على الجزر الوسطية في إربد

اليوم الـ218 .. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

العراق يرحب بقرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

السبت، 11-05-2024 09:36 ص

بعد الارتفاع الكبير .. هكذا بلغ سعر الليرة الانجليزي في الاردن

ليرة
الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم السبت ارتفاعا كبيراً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 388 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 341 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2360 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وارتفع غرام الذهب اليوم 90 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.9 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.9 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.9 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.4 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب٥

أسعار الذهب في الاردن تشهد ارتفاعا كبيرا

1000472380

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

1715364801942

الذهب يوسع مكاسبه خلال تعاملات الجمعة

images (4)

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

5202499362216243047

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

11

صعود الاسترليني امام الدولار واليورو

أخبار متعلقة
5202499362216243047

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

ذهب خاص

هكذا بلغ سعر عيار الذهب 21 و18 بالأردن اليوم

ذهبببب

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب خاص

أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب خاص

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن اليوم

ننن

تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن بعد انخفاضها