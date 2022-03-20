بعد الدمار.. كم ستبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا؟

الوكيل الاخباري-أكدت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا جافو رسيك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر. ومن المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.



وقالت إن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا، مرتبطة بمدة الحرب (المستمرة منذ ثلاثة أسابيع)، "لا تزال أجزاء كبيرة من البلاد تعمل مثل البنى التحتية، والنظام المصرفي، والشركات. وتحدثت الحكومة الأوكرانية عن كلفة 100 مليار دولار ثمن البنى التحتية والمباني التي دمرت. يعادل ذلك ثلثي إجمالي الناتج المحلي للبلاد ويدل على أن الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة حتى لو كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام".



وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بحوالي 10% على الأقل في العام 2022.

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