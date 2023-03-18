بعد الصعود القوي.. متى تنخفض أسعار الذهب في العالم ؟

الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إن الذهب قد يشهد هبوطاً سريعاً إذا رأى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة التضخم، أي رفع الفائدة بوتيرة أشد.



وأوضح خبراء من البنك الألماني أنه يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 5% بحلول شهر أيار المقبل، وبعد ذلك من المرجح أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.



وأشار إلى أنه من الأهمية أن يبدأ السوق مرة أخرى في المراهنة على خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما سيؤثر على تحركات الذهب بنهاية الأمر.

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ويعتقد اقتصاديون أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى 5.5٪ بحلول منتصف العام الحالي وسيبدأ في خفضها مرة أخرى في العام المقبل، وقد يؤدي هذا الإجراء المحتمل إلى انخفاض سعر الذهب بصورة حادة لما يقرب من المستوى 1800 دولار في الربع السنوي الثاني، يليه ارتفاع قوي مسجلا المستوى 1950 دولار بحلول نهاية العام.



ومن المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في 22 من الشهر الحالي بنسبة 25 نقطة أساس استمرارا لمعركة مكافحة التضخم التي اجتاحت الاقتصاد، بالرغم من ازمة المصارف التي اثرت على مخلف الأسواق العالمية. ( وكالات )