الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

ارتفاع قتلى زلزال اندونيسيا لـ 268 واستمرار جهود الانقاذ

 
الأربعاء، 23-11-2022 03:21 م

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ببببب


الوكيل الإخباري - أشعل الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، منصات المراهنات الشهيرة بعد أن تعرضت نسبة كبيرة من المراهنيين إلى خسائر فادحة في تداول أموالها على منصات شركات عديدة حول العالم نتيجة فشل توقعاتهم بفوز الأرجنتين.

وتعتمد المراهنات على احتساب احتمالات الفوز والخسارة والأهداف والكروت الصفراء والحمراء ومواعيد تسجيل الأهداف، وكلما زادت التوقعات الصحيحة زادت نصيب المراهنين والعكس صحيح.

اضافة اعلان


قبل مباراة السعودية والأرجنتين، قدمت بعض الشركات الكبرى في عالم المراهنات توقعاتها للمشاركين بوجود نسبة فوز للأرجنتين مقابل السعودية بنسبة 500 إلى واحد فقط للسعودية بحسب تقرير نشرته شركة بيترفير المعنية بعملية المراهنات، و هذا يعني أن من راهن على فوز السعودية بقيمة 1000 دولار حصل بعد المباراة على 500 ألف دولار.


صحيفة "ديلي ميل البريطانية" قد وصفت الانتصار السعودي بأنه "أكبر اضطراب صنعته السعودية في تاريخ كأس العالم"، في إشارة إلى الهزة الكبيرة في سوق المراهنات والنتائج الكروية في تاريخ البطولة.


الصحيفة كشفت خسارة أحد الأستراليين مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني بسبب رهانه الكبير على فوز ميسي ورفاقه على السعوديين، وكان من المتوقع أن يجني 20 ألف جنيه إسترليني في حال فازت الأرجنتين لكن ثقته المفرطة في توقعاته عرضته لخسارة كبيرة.


كما راهن شخص آخر بـ 100 ألف دولار على فوز الأرجنتين بثلاثة أهداف وأكثر ليحقق مكسب يصل إلى 170 ألف دولار لكنه عاد خالي الوفاض بعد المباراة.

الغريب أن انتصار السعودية غير اتجاهات المراهنين في مباراة أستراليا وفرنسا التي أقيمت مساء أمس وكانت تصب كلها في صالح فرنسا وهو ما حدث بالفعل، فقام عدد كبير من المراهنين بتوقع العكس بفوز أستراليا لكن بمبالغ قليلة خوفاً من خسائر فادحة كما حدث في مباراة السعودية والأرجنتين.

إقرأ ايضا
ببب2222

وقف آخر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الاسبوع المقبل

2050061-659713809

الدولار يستقر مع انتظار وقائع اجتماع الفيدرالي

4 - Copy

توضيح هام حول عروض الذهب في الأردن

DBADD91A-561E-4994-B7FE-CA4569D848F8-960x525

قطر الأعلى في التاريخ .. تعرّف على تكلفة إقامة كأس العالم من عام 1994 حتى 2022

جد

الطويل يدعو لإيجاد آليّة لتوحيد ضريبة المبيعات على الموادّ الغذائيّة المستوردة

maxresdefault

الصين تطرح مكونا أساسيا لأكبر شمس اصطناعية من الطاقة النظيفة

أخبار متعلقة
DBADD91A-561E-4994-B7FE-CA4569D848F8-960x525

قطر الأعلى في التاريخ .. تعرّف على تكلفة إقامة كأس العالم من عام 1994 حتى 2022

62f37837423604140c31b1a0

اقتصاد قطر.. هذا ما سيتحقق بعد انتهاء المونديال - صور

20221121021754

على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

يببببب

بزيادة 12 % .. السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

66287Image1-1180x677_d

السعودية تنشئ مركزا إقليميا لخفض الانبعاثات الكربونية

326004_18_1668078078

السعودية: ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 15.7%في أيلول