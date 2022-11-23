بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

الوكيل الإخباري - أشعل الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، منصات المراهنات الشهيرة بعد أن تعرضت نسبة كبيرة من المراهنيين إلى خسائر فادحة في تداول أموالها على منصات شركات عديدة حول العالم نتيجة فشل توقعاتهم بفوز الأرجنتين.



وتعتمد المراهنات على احتساب احتمالات الفوز والخسارة والأهداف والكروت الصفراء والحمراء ومواعيد تسجيل الأهداف، وكلما زادت التوقعات الصحيحة زادت نصيب المراهنين والعكس صحيح.

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قبل مباراة السعودية والأرجنتين، قدمت بعض الشركات الكبرى في عالم المراهنات توقعاتها للمشاركين بوجود نسبة فوز للأرجنتين مقابل السعودية بنسبة 500 إلى واحد فقط للسعودية بحسب تقرير نشرته شركة بيترفير المعنية بعملية المراهنات، و هذا يعني أن من راهن على فوز السعودية بقيمة 1000 دولار حصل بعد المباراة على 500 ألف دولار.



صحيفة "ديلي ميل البريطانية" قد وصفت الانتصار السعودي بأنه "أكبر اضطراب صنعته السعودية في تاريخ كأس العالم"، في إشارة إلى الهزة الكبيرة في سوق المراهنات والنتائج الكروية في تاريخ البطولة.



الصحيفة كشفت خسارة أحد الأستراليين مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني بسبب رهانه الكبير على فوز ميسي ورفاقه على السعوديين، وكان من المتوقع أن يجني 20 ألف جنيه إسترليني في حال فازت الأرجنتين لكن ثقته المفرطة في توقعاته عرضته لخسارة كبيرة.



كما راهن شخص آخر بـ 100 ألف دولار على فوز الأرجنتين بثلاثة أهداف وأكثر ليحقق مكسب يصل إلى 170 ألف دولار لكنه عاد خالي الوفاض بعد المباراة.



الغريب أن انتصار السعودية غير اتجاهات المراهنين في مباراة أستراليا وفرنسا التي أقيمت مساء أمس وكانت تصب كلها في صالح فرنسا وهو ما حدث بالفعل، فقام عدد كبير من المراهنين بتوقع العكس بفوز أستراليا لكن بمبالغ قليلة خوفاً من خسائر فادحة كما حدث في مباراة السعودية والأرجنتين.