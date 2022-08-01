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الإثنين، 01-08-2022 10:05 ص

بعد انخفاض أسعار الذهب عالميا .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

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استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.30 دينارا لغايات شراء المواطنين و 34.80 لغاية البيع.

 

وأكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب عالميا شهد انخفاضا عند 1760 دولارا للأونصة.

 

وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 292 دينار والليرة الرشادي 256 دينار .

 

وأوضح أن الإنخفاض الملحوظ على أسعار الذهب عالميا لم ينعكس بشكل ملحوظ على سعر الليرة وذلك لأنها تعتبر ملاذا آمنا.

 

 

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