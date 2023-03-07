الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

مذكرة بين الضمان والخدمات الطبية لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين

سوريا تسجل عدد كبير من الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية

أمر مالي حكومي جديد بشأن النفقات الجارية والرواتب

الملك يستقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي

تحويل رواتب معلمي الإضافي السوريين العاملين على الفترة المسائية للبنوك

دينارين ونصف للكيلو غرام .. ارتفاع سعر الرمان في السوق المركزي

 
الثلاثاء، 07-03-2023 01:25 م

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

imgid556975


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 303 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 265 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض أسعار الذهب في التداولات العالمية انعكس على أسعاره محليا بنحو 20 قرشا للغرام.

وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط توقعات بتحسن الطلب مطلع نيسان المقبل بالتزامن مع ازدياد المناسبات والأفراح.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 37.8 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.2 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

إقرأ ايضا
2134111-638769822

تتنبأ بأزمات الغذاء العالمية.. منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي

2134201-412932269

الأمم المتحدة: أضرار زلزال تركيا قد تتجاوز 100 مليار دولار

1678184649556

1.273 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال شهرين

thumbs_b_c_3db97acdd4d5d2b7fd8a18a0c7e36c7b

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

221

تراجع الطلب العالمي يهبط بالصادرات الصينية في يناير وفبراير

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب عالمياً يصعد بحذر

أخبار متعلقة
imgid556975

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

imgid556975

للباحثين عن الربح.. فرصة لا تعوض لشراء الليرة الإنجليزي والرشادي

imgid556975

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

imgid556975

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

487064_1_1675494240

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

22023692443172101037

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأربعاء