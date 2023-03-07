بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 303 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 265 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض أسعار الذهب في التداولات العالمية انعكس على أسعاره محليا بنحو 20 قرشا للغرام.



وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، وسط توقعات بتحسن الطلب مطلع نيسان المقبل بالتزامن مع ازدياد المناسبات والأفراح.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 37.8 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.2 دينارا لجهة البيع.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

