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بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

 
السبت، 19-11-2022 03:27 م

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أسعار الليرة الإنجليزية والرشادي محليا بعد انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت.

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وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الليرة الإنجليزي بلغ محليا 288 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 253 دينارا، لافتا إلى أن الإقبال على شراء الذهب في الأردن ضعيف.

وأضاف أن أسعار الذهب تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارا نسبيا على الأسعار.

وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 35.6 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 34.1 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

 

 

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