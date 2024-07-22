الإثنين 22-07-2024
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الإثنين، 22-07-2024 11:02 ص

بعد انسحاب بايدن .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملون إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.

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وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2405.40 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2407.20 دولار.


وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، لوكالة رويترز، إن احتمال خفض أسعار الفائدة والغموض السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب والظروف مهيأة لتحقيق الذهب ارتفاعاً قياسياً آخر قبل نهاية عام 2024.


وتراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأميركي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.


ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

 

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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