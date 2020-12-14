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الإثنين، 14-12-2020 11:00 ص

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.

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صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.50% إلى 50.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 47.21 دولار للبرميل.


واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة شحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.


وقال فيرندرا شواهان المحلل في "إنرغي أسبكتس": "تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام (الإمدادات) التي ستعود من إيران"، مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع "لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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