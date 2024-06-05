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الأربعاء، 05-06-2024 11:14 ص

بعد تذبذب أسعارها .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الليرة الذهبية اليوم الأربعاء بعد أن شهدت تذبذبا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 384 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 335 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2333 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وبلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 عند 47.3 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.3 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.3 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.8 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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