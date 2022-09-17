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السبت، 17-09-2022 12:20 م

بعد تراجع أسبوعي.. أسعار النفط عالمياً تفقد 20 % بالربع الثالث

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية، لأسباب من بينها قوة الدولار الأميركي، والتي تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي بحوالي 2 % خلال الأسبوع، ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كلا الخامين بنحو 20 % ، في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية وباء كورونا في الفصل الأول من عام 2020.


وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل طفيف، الجمعة، بعد تسرب في مرفأ البصرة العراقي قيد إمدادات الخام، وسط مخاوف من زيادات حادة في معدلات الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود. ( سكاي نيوز )

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