بعد تنصيب بايدن... توقعات بتحسن الحركة السوقية للذهب محليا

الوكيل الإخباري – خاص - قال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدّة الحكم أسهمت برفع أسعار الذهب اليوم الخميس بنحو 40 قرشا.



وبيّن علان لـ"الوكيل الإخباري"، أن إدارة الرئيس الأمريكي أعلنت أنها ستضخ نحو 2 ترليون دولار لدعم الاقتصاد وتحسين الأسواق، لافتا إلى أن هذا الإعلان من شأنه أن يحسن أسعار الذهب.



ولفت إلى أن أول 100 يوم من عمر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، ستشهد فيها أسعار الذهب تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض.



وحول الحركة السوقية للذهب في المملكة، أوضح علان أن الوقت الحالي من العام لا يشهد إقبالا كبيرا على عمليتي البيع والشراء؛ بسبب الظروف الجوية وجائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه في مثل هذا التوقيت من كل عام يكون الإقبال ضعيفا على عمليتي البيع والشراء، إلا أن جائحة كورونا هذا العام أسهمت في زيادة هذا الضعف.

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