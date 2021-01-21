الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض إصابات كورونا في الأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل والحويطات والفاخوري

نشر صورة طبيبة الاسنان الاردنية المتوفية عقوبتها تصل لـ3 سنوات سجن

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

التربية: استئناف دوام الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وجاهياً الفصل الثاني

دهس فتاتين في تلاع العلي

حقيقة تعديل ساعات حظر التجول بالاردن

ضبط 27 طنا من الألبان والأجبان المغشوشة

بعد تنصيب بايدن... توقعات بتحسن الحركة السوقية للذهب محليا

النقل: السكك الحديدية ستربط مراكز الإنتاج المحلية مع منافذ التصدير

الخميس، 21-01-2021 03:14 م

بعد تنصيب بايدن... توقعات بتحسن الحركة السوقية للذهب محليا

ذهب


الوكيل الإخباري – خاص - قال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدّة الحكم أسهمت برفع أسعار الذهب اليوم الخميس بنحو 40 قرشا. 

وبيّن علان لـ"الوكيل الإخباري"، أن إدارة الرئيس الأمريكي أعلنت أنها ستضخ نحو 2 ترليون دولار لدعم الاقتصاد وتحسين الأسواق، لافتا إلى أن هذا الإعلان من شأنه أن يحسن أسعار الذهب. 

ولفت إلى أن أول 100 يوم من عمر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، ستشهد فيها أسعار الذهب تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 

وحول الحركة السوقية للذهب في المملكة، أوضح علان أن الوقت الحالي من العام لا يشهد إقبالا كبيرا على عمليتي البيع والشراء؛ بسبب الظروف الجوية وجائحة فيروس كورونا. 

وأشار إلى أنه في مثل هذا التوقيت من كل عام يكون الإقبال ضعيفا على عمليتي البيع والشراء، إلا أن جائحة كورونا هذا العام أسهمت في زيادة هذا الضعف. 

اضافة اعلان
 

للاطلاع على أسعار الذهب محليا اليوم: (اضغط هنا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
363631686

الذهب يحقق أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين

عودة-تفشي-كورونا-تهدد-بانحدار

مذكرة تفاهم لإنشاء مرجعية لمؤشرات الاقتصاد الأردني الأساسية

82020413354432779459

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

1220202993319837193608

1642 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

59dc1f07-6b0d-4fff-b02a-cebbc71d63dc

متوسط أسعار المنازل في لندن يتجاوز مستوى قياسي

232659

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

أخبار متعلقة
363631686

الذهب يحقق أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

ذهب 1

أسعار الذهب الخميس 31/12/2020

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 28/12/2020

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الأحد 27/12/2020

ذهب

أسعار الذهب الخميس 24/12/2020