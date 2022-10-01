بعد خفض البنزين ورفع الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات للشهر الجاري - جدول

الوكيل الإخباري -

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نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية جدول أسعار بيع المحروقات بأنواعها خلال شهر تشرين أول الحالي.وجاء ذلك بعد أن قررت لجنة التسعير تخفيض أسعار البنزين بنوعيه ورفع الديزل والكاز.وأوضح الجدول أن سعر بنزين اوكتان 90 أصبح 92 قرشاً / لتر، وبنزين اوكتان 95 أصبح 1.17 دينار / لتر، وبنزين اوكتان 98 أصبح 1.32 دينار/ لتر.وحول أسعار الديزل أصبح سعر البيع محلياً خلال الشهر الجاري، 82 قرشا/ لتر، فيما وصل سعر الكاز 82 قرشا / لتر.وحول اسطوانة الغاز المنزلي بقيت ثابته عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.